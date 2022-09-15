Школьников Тюменской области привьют от гриппа препаратами «Ультрикс-квадри» и «Совигрипп» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Почти 190 тысяч школьников (а именно 189 900 человек) из Тюменской области планируется привить от гриппа в 2022/2023 учебном году. По данным информационного центра правительства региона, это на 30 тысяч человек больше, чем в прошлом году (в 2021-м было вакцинировано 159 079 учащихся). Считается, что оптимальный период для формирования иммунитета против гриппа – первая четверть 2022 года.

Прививку от коронавируса в медицинских кабинетах можно поставить детям от 12 до 17 лет. Правда, для этого нужно заполнить информированное согласие и заявление на вакцинацию ребенка. Детей осмотрят и привьют в плановом порядке – как и от туляремии и клещевого энцефалита.

Для вакцинации и для профилактики гриппа у детей и взрослых поступили инактивированные вакцины «Ультрикс-квадри» и «Совигрипп». Они безопасны и не содержат стабилизирующих препаратов и антибиотиков.