В Тюмени мужчина пригласил знакомого домой выпить, а потом 30 раз воткнул ему нож в горло Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи заканчивают расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 29-летнего тюменца, который подозревается в убийстве. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, следствие собрало множество доказательств вины мужчины. В ближайшее время уголовное дело направят в суд. Сам обвиняемый полностью признал свою вину.

Следствие выяснило, что в ночь на 6 августа обвиняемый познакомился на улице с 22-летним юношей, которого потом пригласил домой, в квартиру на Геологоразведчиков, выпить рюмашку-другую. Во время застолья хозяин квартиры и гость поругались. Тогда обвиняемый схватил кухонный нож и 30 раз пырнул им в шею и тело оппонента. Парень скончался на месте происшествия, а преступник скрылся с места преступления. Правда, вскоре его задержали.

Суд заключил обвиняемого в СИЗО, но, по-видимому, скоро его ждет колония.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени в квартире на Геологоразведчиков двое мужчин убили родственника палкой. Им предъявлено обвинение.