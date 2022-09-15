Жители Тюмени могут улететь в Алматы прямым рейсом: цены, даты. Фото - "Utair" в ВК.

У жителей Тюмени теперь появилась возможность улететь в Алматы прямым рейсом. Время в пути составит 2 часа 50 минут, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Стало известно, что перелеты будут осуществляться с 27 сентября один раз в неделю – по вторникам. Из тюменской воздушной гавани самолет вылетит в 8.10, а прибудет в бывшую столицу Казахстана в 12.00 (по местному времени).

Цена билета начинается от 6 895 рублей, в разные дни стоимость может уменьшаться. В цену включена только ручная кладь, а вот за питание на борту придется заплатить.