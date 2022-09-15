В Тюмени 17 сентября перекроют дороги из-за «Кросса наций». Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 17 сентября с 8.00 до 15.30 перекроют дороги из-за спортивного мероприятия «Кросс наций». Об этом сообщает «Тюменьгортранс».

По данным компании, закроют движение на следующих улицах: ул. Орджоникидзе (от ул. Республики до ул. Советской); ул. 8 Марта (от ул. Республики до ул. Советской); ул. Водопроводная (от ул. Республики до ул. Ванцетти); ул. Первомайская (от ул. Республики до ул. Советской); ул. Советская (от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской); ул. Хохрякова (от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской); ул. Володарского (от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской).

– Маршруты №№ 6, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 124, 135, 140, 146, 149, 155, 156 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда, – отметили сотрудники МКУ.

Кстати, в движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.