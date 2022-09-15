Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 сентября 2022 года: заболели еще 1 040 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 сентября 2022 года увеличилось на 1 040. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 сентября 2022 года увеличилось на 1 040. Всего с начала пандемии ковид подхватили 223 504 человека.

По состоянию на 15 сентября 2022 года в стране за сутки госпитализировано 4 108 человек, что на 8,3% меньше в сравнении с предшествующими сутками. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 56 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 49 752 человека, это на 1% меньше в сравнении с 14 сентября 2022 года. Выявлено 56 126 новых случаев. Умерли за сутки 99 человек.