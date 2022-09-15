В Тюмени нарисовали граффити с губернатором Александром Моором. Фото - Студсовет Тюменской области.

В Тюмени нарисовали граффити с губернатором Александром Моором, который произносит фразу: «Важно мнение каждого!» (это о строительстве кампуса). Как выяснилось, изображение на стене Института государства и права ТюмГУ появилось по инициативе регионального Студсовета.

– Стикер с нашим губернатором и сердцем – это отсылка к строительству межвузовского кампуса. Мы очень рады, что скоро в областной столице появится классное пространство для студентов и молодежи. Поддерживаем проект и хотим, чтобы все тюменцы приняли участие в судьбе будущего кампуса, – рассказали студенты.

Авторы нового стрит-арта также предложили жителям города выкладывать в соцсети фотографии с рисунком: так о новом пространстве узнает больше людей, которые смогут высказать пожелания по наполнению открытой части кампуса.