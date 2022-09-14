За заработанную на детской площадке инвалидность тюменский подросток получил от администрации почти миллион рублей. Фото: «КП».

Прокуратура Викуловского района завершила проверку по обращению местной жительницы. Женщина сообщила, что в июле 2020 года ее 12-летний сын получил травму на детской площадке в деревне Борки.

Как пояснила заявительница, крепления на качели были повреждены, из-за этого мальчик упал с аттракциона и получил травмы. Спустя год из-за этих повреждений подростку присвоили инвалидность.

Оказалось, что детская площадка была бесхозной и администрация Калининского сельского поселения не признала ее своим имуществом, соответственно, не следила за состоянием и безопасностью.

– Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Калининского сельского поселения Викуловского района компенсации морального вреда в пользу мальчика в размере 800 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В сентябре деньги перечислили семье.

В феврале прошлого года по этому делу суд приговорил к условному сроку – год и шесть месяцев – главу Калининского сельского поселения. Наказание она отбыла без замечаний.