«Всего должно быть в меру». Что думают о стюардессах с татуировками тюменцы

Что думают о стюардессах с татуировками тюменцы. Фото: «КП».

Авиакомпания S7 Airlines недавно объявила, что разрешит бортпроводникам иметь волосы яркого цвета и татуировки на видимых частях тела, а обязательное ношение каблуков перевозчик отменил. Пирсинг, впрочем, по-прежнему остается под запретом: он может сказаться на безопасности при аварии. Что о беспрецедентном для России нововведении думают сотрудники отрасли и обычные тюменцы, узнала «Мегатюмень».

Многие стюардессы новость восприняли хорошо, причем речь не только о сотрудницах S7. Бортпроводники всех авиакомпаний давно ждали подобного решения, ведь в других странах таких строгих условий к сотрудникам уже не выдвигают.

– Интересно, последует ли за этим смена фирменной одежды. В целом новость – огонь. Наконец-то российская авиакомпания к этому пришла, я очень рада, – поделилась бортпроводница Алиса Гузик.

– Сомнительное решение. Не хотел бы в одном рейсе лететь с коллегой, у которой, скажем, волосы розового цвета, – не согласен Александр Симонов. – Не покидает ощущение, что от этого профессия начинает терять серьезность.

Обычные тюменцы менее категоричны. Все сошлись на одном: главное, чтобы на борту оставался сервис и было безопасно.

– Если татуировка аккуратная, художественная, то это может выглядеть красиво. Всего должно быть в меру, – рассуждает тюменка Людмила Слогова. – Первая мысль, когда узнала о нововведении: руководство уважает свободу и волеизъявление сотрудников. Думаю, это прогрессивное решение.