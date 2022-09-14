Эксперты прокомментировали скандальный эпизод с хиджабом в школе Тюмени. Фото: скриншот с видео

Эксперты прокомментировали скандальный эпизод с хиджабом в школе № 88 Тюмени. 1 сентября директор учебного заведения Елена Головчак отказалась пускать на линейку девочку в платке.

По словам доктора юридических наук, председателя общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева, требования, которые не допускают ношение одежды с религиозными атрибутами, установлены еще 4 года назад. Таким образом, управляющий совет школы вместе с родителями подтвердил неизменность принятых требований к одежде.

Несколько иное мнение на этот счет у депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева. Он даже написал обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой провести проверку в школе, а также «организовать директору командировку в одну из северо-кавказских республик с широким ликбезом».

Это обращение прокомментировал председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона Евгений Воробьев. Он заявил, что выступление депутата вызвало лишь недоумение у тюменцев. Тем более что все точки над «i» уже поставлены.

– Не директор школы запретил носить платок. В соответствии с российским законодательством решение о форме принимает школьный родительский совет. Не чиновники, а люди решают, что дети должны носить в их школе, – отметил Воробьев.