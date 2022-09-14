Дорожное освещение появится на трех улицах поселка Пойковский. Фото - "Россети Тюмень".

Компания «Россети Тюмень» разработала проект строительства линий электропередачи для организации уличного освещения в югорском поселке Пойковский, где проживает более 26 тысяч человек. Дорожное освещение появится на улицах Олимпийской, Сибирской и Объездной.

Для определения трасс двух воздушных линий общей протяженностью 2,8 км энергетики провели инженерно-геодезические изыскания, анализ особенностей местности и существующей электросетевой инфраструктуры. Организация уличного освещения способствует снижению риска дорожно-транспортных происшествий в темное время суток. Для региона, где зимой световой день длится чуть более 5,5 часа, это имеет особое значение.

Ответственный подход системообразующей энергокомпании к выполнению принятых обязательств по развитию социальной и промышленной инфраструктуры позволяет решать ключевую задачу – повышение качества жизни людей.