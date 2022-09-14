Тюменка крала вещи в магазинах и продавала их в интернете

Тюменка крала вещи в магазина и продавала их в интернете. Фото: Скриншот с видео

В отдел тюменской полиции обратились представители сетевых магазинов. Они заявили о краже вещей. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую, которая причинила ущерб на сумму более 36 тысяч рублей.

Полицейские задержали безработную ранее неоднократно судимую 32-летнюю местную жительницу и привезли в отдел. Женщина свою вину признала и заявила, что начала воровать еще в конце июля.

– Похищенное она продавала через интернет третьим лицам. Вырученные деньги тратила на личные нужды. Установлена причастность тюменки еще к двум преступлениям, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанной по данным фактам отделом дознания возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.