«Мусоропровод забит, грязь на этажах». Житель Тюмени с улицы Олимпийской жалуется на условиях проживания

В Тюмени мужчина пожаловался на условия проживания в пансионате на улице Олимпийской. Фото: Архив "КП"

В Тюмени мужчина пожаловался на условия проживания в пансионате на улице Олимпийской, 24. Соответствующее сообщение или, можно сказать, крик души, появился в одной из местных групп в социальных сетях.

«Мусоропровод забит, грязь на этажах. На прошлой неделе грязь по плинтусам размазали, сфотографировали пока мокро и достаточно. Не видно мытого пола. Свет в коридорах горит через этаж, энергосберегающие лампы горят, как свечи. Дверь входная не закрывается – на магнит мастер установил огромный болт!», – перечисляет в посте горожанин.

Тюменец исправно платит за ЖКХ, поэтому вполне обоснованно предполагает, что имеет право получать качественные услуги от управляющей компании. Плачевную ситуацию подтверждают другие жильцы дома.