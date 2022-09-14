Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 сентября 2022 года: заболели еще 1 017 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 сентября 2022 года увеличилось на 1 017. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 сентября 2022 года увеличилось на 1 017. Всего с начала пандемии ковид подхватили 222 464 человека.

По состоянию на 14 сентября 2022 года в стране за сутки госпитализирован 4 481 человек, что на 3,9% меньше в сравнении с предшествующими сутками. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровел за сутки 50 251 человек, или на 4,3% больше в сравнении с 13 сентября 2022 года. Выявлено 51 735 новых случаев. Умерли за сутки 98 человек.