Жители и гости города активно провели выходные с ХХ юбилейной «Тюменской маркой 2022». Фото: Предоставлено "КП"

В минувшие выходные жители и гости города имели возможность активно провести время с «Тюменской маркой».

В субботу, 10 сентября, под веселую музыку посетителей ТРЦ «Гудвин» встретила яркая антистресс-игрушка «Поп Ит» и пригласила принять участие в интерактивной программе.

Маленькие гости с большим удовольствием играли и участвовали в конкурсах. Взрослые посетители также не остались в стороне, они приняли участие в викторине, вопросы которой были посвящены истории конкурса «Тюменская марка».

В воскресенье, 11 сентября, в ТРЦ «Кристалл» жители и гости города насладились концертной программой от ансамбля казачьей песни «СветлоЯр». Талантливые солисты исполнили для посетителей ТРЦ большое количество народных и современных песен о жизни и любви. В перерывах между выступлениями зажигательная ведущая провела конкурсы и викторины для взрослых и детей.

Также в воскресенье прошло еще одно мероприятие от «Тюменской марки». Посетители ЦУМа провели волшебный выходной вместе с фокусником Александром Яблочковым. Жители и гости города с большим удовольствием наблюдали за виртуозностью известного тюменского фокусника.

Спонсорами сладких подарков для участников всех развлекательных программ стали тюменские предприниматели, а именно ООО «Окейч» и ООО «Дом карамели «Ландрин».

Вся программа мероприятий была направлена на продвижение конкурса и привлечение жителей и гостей города к посещению выставки.

Выставка предпринимателей «Тюменская марка – 2022» пройдет 16 и 17 сентября в выставочном зале по адресу: ул. Севастопольская, 12.