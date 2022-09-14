Известный застройщик лишился возможности построить новые ЖК в Тюмени. Фото: Предоставлено "КП"

На днях в новостных телеграм-каналах стали появляться посты с новостью о том, что крупнейшему девелоперу из Тюмени больше негде строить. Речь идет о «Стране Девелопмент», которая еще вчера уверенно конкурировала с федеральными титанами на рынке новостроек, а сегодня получила свои последние разрешения на строительство домов в проектах «Колумб» и «Звездный». Это значит, что в перспективе у компании останутся в реализации лишь два жилых комплекса из четырех – «Домашний» и «Сердце Сибири».

Застройщик по итогам 2021 года занимает первые строчки рейтинга по объемам строительства в регионе, соответственно, оказывает определенное влияние и на ценообразование в целом. Без земли, выделенной под новые ЖК, по мнению некоторых экспертов из профсообществ, положение компании может стать причиной как повышения цен на жилье, так и снижения конкуренции. Однако, как отметила эксперт по продаже новостроек Евгения Ярмольчик, причины для паники на данный момент нет.

– «Страну» многие специалисты в сфере недвижимости берут за ориентир – как одного из крупнейших застройщиков в регионе. К тому же проекты компании пользуются спросом среди покупателей квартир. Конечно, в данной ситуации нельзя со 100-процентной уверенностью говорить о повышении цен или снижении конкуренции – на рынке новостроек на сегодняшний день около 35 застройщиков. Но и отрицать возможные риски тоже не стоит. Что касается «Страны», ее два крупных объекта – «Домашний» и «Сердце Сибири» – еще на стадии строительства, поэтому делать выводы о каком-либо масштабном влиянии пока рано, – поделилась мнением Евгения Ярмольчик.

Отметим, что в прошлом году компания ввела более 140 тысяч квадратных метров жилья и вручила ключи от новых квартир более чем 2 500 семей, благодаря чему заняла 31-е место в топ-50 российских застройщиков по объему ввода жилья в стране.