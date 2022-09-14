Депутат Госдумы хочет отправить на Кавказ директора тюменской школы после скандала с хиджабом. Фото - телеграм-канал "Кровавая барыня".

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев хочет отправить на Кавказ директора тюменской школы № 88 после скандала с хиджабом. Он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой провести проверку в образовательном учреждении.

«Депутат Хамзаев обратился к министру просвещения Кравцову с просьбой провести проверку в школе, а также «организовать директору командировку в одну из Северо-Кавказских республик с широким ликбезом». Также он предложил министерству «раз и навсегда определить позицию Министерства» – имеют ли право учащиеся на свободу вероисповедания?», – такое сообщение появилось в телеграм-канале «Кровавая барыня».

В своем обращении мужчина заявляет, что «право морального разложения» нужно оставить Европе, а «наши дети должны развиваться в традициях коренных народов России».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени отличилась директор школы № 88 Елена Головчак, которая в первый учебный день отказалась пускать ученицу в школу, потому, что та пришла… в хиджабе.

По словам отца, с утра его супруга со старшей дочерью и младшим сыном отправились в школу. Девочка – в пятый класс, мальчик – в первый. Но не успела мать выйти за порог школы, как увидела дочь в слезах.