На средства уральских перевозчиков продолжают ремонтировать мосты и дороги. Фото: Росавтодор.

Государственная система «Платон» – один из источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. Росавтодор направляет средства государственной системы «Платон» на капитальный ремонт автодорог. Общий объем отремонтированных дорог за счет платы логистических компаний и грузоперевозчиков через систему «Платон» увеличился до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысило 130.

В текущем году в том числе за счет средств, поступающих от «Платона», капитально отремонтируют более 40 км трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени в Курганской области. Речь идет об участках км 24 – км 49 и км 59 – км 76. Дорожники разберут существующее покрытие из асфальтобетона, укрепят откосы земляного полотна, расширят и полностью заменят конструкцию дорожной одежды, устроят нижний слой из асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также в Федеральном дорожном агентстве заявили, что планируют привести в нормативное состояние около 90 км трассы Курган – Тюмень до 2024 года.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 735 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрировали более 1,6 млн крупнотоннажных грузовиков. Уральский регион входит в пятерку территорий по регистрации транспортных средств – на него приходится 167 тысячи большегрузов. В числе уральских лидеров по регистрации грузовиков ХМАО-Югра (38 тыс. грузовиков), Свердловская (29 тыс.) и Челябинская (27 тыс.) области, а также Пермский край (15 тыс.) и Тюменская область (15 тыс.).

Ежедневно все собранные средства перечисляются в полном объеме в дорожный фонд России, который за время работы госсистемы «Платон» пополнился на 195 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.

Юридически значимые данные, собираемые «Платоном», позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

Как ранее отмечал управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян, объем регистрации в «Платоне» все эти годы растет и достигает того уровня, когда можно говорить о полноценном охвате большей части рынка.

– Мы оцениваем эффективность «Платона» по достижении двух целей: основная – адекватные взимаемым платежам объемы ремонта и реконструкции федеральных трасс и дорожной инфраструктуры; побочная – использование возможностей системы для повышения прозрачности рынка и борьбы с недобросовестной конкуренцией между его участниками, – заявил Владимир Тян.

Правительство прибегает к данным «Платона» для мониторинга состояния экономики в непростых экономических условиях, так во время пандемии Минэкономиразвития разработало индикаторы оперативного мониторинга ситуации с коронавирусом и ежедневного расчета индекса экономической активности. Этот индекс основан на шести оперативных показателях: потреблении электроэнергии, перевозка грузов (по информации системы «Платон»), погрузка на железнодорожном транспорте, оборот предприятий торговли и услуг (по данным контрольно-кассовой техники), экспорта и импорта товаров (по оперативной информации таможни).

Недавно «Платон» оценил интенсивность грузового автотрафика по сравнению с концом прошлого года. Согласно статистике госсистемы, суммарный пробег большегрузных грузовиков в весной и летом текущего года не только сохранился на уровне конца 2021 года, но и показал рост. «При этом трафик нерезидентов – иностранных перевозчиков — упал, одновременно вырос пробег российских компаний», — прокомментировал генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков.

Цифровая инфраструктура «Платона» — это не только 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, данные бортовых устройств и маршрутных карт. ИТ-инфраструктура «Платона» — это центр управления и мониторинга, центр обработки данных, два завода по выпуску бортовых устройств, центр контроля нарушений.