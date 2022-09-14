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Происшествия14 сентября 2022 4:20

Житель Тюмени ночью ударом ноги сломал нос супруге

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Сергей Швецов
Житель Тюмени ночью ударом ноги сломал нос супруге.

Житель Тюмени ночью ударом ноги сломал нос супруге.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени из больницы поступила информация, что к ним привезли женщину со сломанным носом. Стражи порядка выяснили, что увечья ей нанес собственный муж.

Участковый задержал подозреваемого – 28-летнего жителя областной столицы. Он узнал, что супруги поссорились ночью.

– У возлюбленных возникли разногласия, которые привели к оскорблениям. В итоге мужчина стал бить ногами по лицу потерпевшей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.