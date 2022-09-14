Житель Тюмени ночью ударом ноги сломал нос супруге. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени из больницы поступила информация, что к ним привезли женщину со сломанным носом. Стражи порядка выяснили, что увечья ей нанес собственный муж.

Участковый задержал подозреваемого – 28-летнего жителя областной столицы. Он узнал, что супруги поссорились ночью.

– У возлюбленных возникли разногласия, которые привели к оскорблениям. В итоге мужчина стал бить ногами по лицу потерпевшей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.