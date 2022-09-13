Мэр подписал постановление о старте отопительного сезона в Тюмени с 14 сентября. Фото: Тюмень - наш дом

Мэр Руслан Кухарук подписал постановление о старте отопительного сезона в Тюмени с 14 сентября. Уже завтра батареи в квартирах горожан станут теплее, регулировку системы теплоснабжения проведут за неделю.

– Детские сады, школы и больницы уже могут включить отопление. Заявки от них начали принимать ещё на прошлой неделе. Сейчас эта работа находится в активной фазе. На сегодняшний день отопление включено в 65 зданиях школ и 142 корпусах детских садов, – сообщили в местной администрации.

В ведомстве подчеркнули, что подачу тепла в конкретном доме отлаживает управляющая компания. Если на улице потеплеет или сильно похолодает, сотрудники УК должны откорректировать подачу тепла в квартиры, чтобы температура в них была комфортной.

Также стоит отметить, что эти энергозатраты отражаются в показаниях приборов учёта, которые находятся в многоквартирных домах. По ним и будут проведены начисления за отопление в сентябре.