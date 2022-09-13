Тюменцы нашли артефакты раннего железного века

У реки Тобол в Тюменской области найдены артефакты раннего железного века. Фото: Предоставлено "КП"

У реки Тобол на территории Белозерского района (Курганская область) найдены артефакты раннего железного века (V-II вв. до н.э.). По словам тюменских специалистов, раньше на этой территории шла активная торговля с Китаем и Ираном.

– Привозили не только бусы, серьги, но и зеркала. Их носили в специальном кармашке. В древности зеркала делали из бронзовых дисков, которые начищали до блеска, чтобы видеть свое отражение. В древности тоже было много модниц, женщины также следили за собой, стремились хорошо выглядеть, – поясняет руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии и этнографии ТюмГУ Наталья Матвеева.

Известно, что у Тобола обнаружили множество различных женских украшений, в том числе бус из полудрагоценных камней с золотым напылением. Отсюда следует вывод, что тут жили богатые люди, ведь такие украшения стоили иногда дороже лошади, передают «Аргументы и факты в Западной Сибири».