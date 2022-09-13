Депутат Заксобрания Ямала Анастасия Казанцева оценила ход строительства школы в Салехарде. Фото - Законодательное Собрание Ямала.

Депутат Законодательного Собрания Ямала Анастасия Казанцева побывала в микрорайоне Обдорском в Салехарде. Именно здесь строители возводят школу № 4 с собственной лабораторией биокосметики: она примет первых учащихся в 2023 году.

По словам директора образовательного учреждения Юлии Шмуратко, преподаватели научат учеников старших классов изготавливать скрабы для тела, парфюмерию, антисептики, шампуни и маски для волос, а также мыло и другие косметические средства.

А еще ученикам предоставят возможность самим выращивать аптекарский огород. В школе будет своя театральная студия, медиа- и издательский центры.

На сегодняшний день подрядчики выполнили 70% строительных работ. В здании общей площадью более 16 тысяч квадратных метров ведется внутренняя отделка помещений, благоустраивается пришкольная территория.

– Сегодня региональное образование, внедрение научных компетенций в ямальских школах берет новый виток развития. Округ оказывает всяческую поддержку как ученикам, так и преподавателям. Увиденным я довольна, – подвела итоги визита Анастасия Казанцева, отметив, что в конце 2022 года снова заедет на объект.