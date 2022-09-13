Тюменской области выделят 85 млн рублей на расселение аварийного жилья. Фото: Вадим Бегун

Тюменской области выделят 85 млн рублей на расселение аварийного жилья. Решение о перечислении средств одобрил фонд содействия реформированию ЖКХ.

В порядке софинансирования регион выделит 211,7 млн рублей. На эти деньги купят в областной столице 95 квартир. Жилые помещения передадут гражданам до конца 2022 года.

– По условиям программы приобретаются квартиры площадью не менее той, которую люди занимали в аварийном фонде. Это благоустроенное жильё с ремонтом и сантехникой, – отметил замначальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

По последним данным, до конца года в Тюменской области планируется расселить ещё не менее 7,18 тыс. кв. метров. Новым жильём будут обеспечены ещё 170 жителей региона. Таким образом, выполнение программы выйдет на уровень 88%. Оставшиеся 12% аварийного фонда расселят до сентября 2023 года.