Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 сентября 2022 года: заболели еще 970 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 сентября 2022 года увеличилось на 970. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 сентября 2022 года увеличилось на 970. Всего с начала пандемии ковид подхватили 221 447 человек.

По состоянию на 13 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 4 663 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 152,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 79 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны.

Выздоровели за сутки 48 187 человек, или на 35,1% больше в сравнении с 12 сентября 2022 года. Выявлено 44 045 новых случаев. Умер за сутки 101 человек.