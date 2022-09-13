В Тюмени водитель сбил школьника и уехал: мальчик в больнице

В Тюмени сбитый на переходе школьник находится в больнице. Фото: скриншот с видео

На пешеходном переходе на улице Мелиораторов, 10 в Тюмени водитель на «Шевроле» сбил 11-летнего школьника. В настоящее время ребенок находится в больнице: его увезли в машине скорой медицинской помощи.

– Мужчина сначала остановился. К нему подошли очевидцы наезда, стали говорить, что ребенку нужно помочь, но тот уехал с места ДТП, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время автомобиль найден – его нашли благодаря свидетелям в одном из дворов. На машине видна вмятина. Задержанный водитель заявил, что мальчик отказался от помощи и уехал на автобусе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени произошла жуткая трагедия: на улице Полевой автомобиль сбил 6-летнюю девочку и ее 40-летнего отца, когда они перебегали дорогу в неположенном месте. Мужчина был пьян и, решив сократить путь, утянул на оживленную дорогу малышку. К сожалению, девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Сам нерадивый отец тоже пострадал.