В Тюмени председателю врачебной комиссии готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области председателю врачебной комиссии в многопрофильной клинике «Нефтяник» готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. В регионе составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда на основе результатов исследования центра «Зарплаты.ру».

На втором месте – вакансия монтажника натяжных потолков. Ему также заплатят 150 тысяч рублей. Кстати, набирают даже новичков, но им сначала следует пройти обучение.

А вот начальника отдела логистики в транспортной компании озолотят на 135 тысяч рублей. В должностные инструкции входит участие в открытии новых автотранспортных предприятий и развитии проекта по закупке транспорта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские руководители отделов и подразделений в местных компаниях находятся на 16-м месте в рейтинге уровня реальных зарплат. Средняя заработная плата в регионе составляет 82,5 тысячи рублей. Больше всего начальники отделов получают в Москве – 198 тысяч рублей. Далее – Петербург, Приморский край, Свердловская и Московская области.