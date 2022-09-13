В тюменском суде перенесли судебное заседание по делу Виталия Бережного из-за неявки адвоката

Адвокат Виталия Бережного не явился на судебное заседание в тюменский суд. Фото: Ольга Крыльцова

Адвокат Виталия Бережного, которого обвиняют в жестком убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой, не явился в Тюменский областной суд. Из-за этого судебное заседание не состоялось.

– Оно отложено на 14 сентября, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменский областной суд наберет новых присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении Бережного. Прежних распустили: кто-то слил в интернет вердикт.

Присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был.