Дмитрий Плотников станет новым депутатом Тюменской областной думы.

Дмитрий Плотников станет новым депутатом Тюменской областной думы. Ему избиратели отдали большинство голосов.

Всего проголосовало 63 392 человека (таким образом, явка составила 34,7%). На дополнительных областных выборах приняли участие 33 673 человека – это 28,9%.

Публикуем результаты голосования на дополнительных выборах депутата по одномандатному избирательному округу № 2: Дмитрий Плотников – 51,49% голосов, представитель партии «ЛДПР» Любовь Поздеева – 18,23%; представитель КПРФ Алибек Джабуев – 15,5%; Дмитрий Петров, который представляет партию «Справедливая Россия» – 7,86%.

По словам главы избиркома Игоря Халина, избирательная кампания была достаточно спокойной, выдержанной, кандидаты уважительно относились друг к другу.

– При этом кампания была живой, открытой, конкурентной, – отметил Халин.