«Хорош издеваться!». Жители Тюмени просят включить отопление

Замерзающие тюменцы просят дать тепло в квартиры. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени посредством социальных сетей обратились к администрации с просьбой включить отопление. Меж тем температура наружного воздуха сейчас в областной столице – 10 градусов выше нулевой отметки.

Горожане поддерживают обращение анонима: «В прошлом году включили в этот день. В этом году греемся новостями. Обнимите телевизор и накройтесь одеялом потеплей»; «Начинаем замерзать, заболевать... Именно из-за холодных квартир, холодных школ, садов, офисов заболевают люди. Из-за переменчивой погоды не так часто простывают, как из-за промерзших стен дома. И как следствие пик заболевших».

Однако не все согласны с этим: они посмотрели прогноз погоды на ближайшие дни. «Вы прогноз погоды видели? На ближайшие 10 дней – +17 – 22! Какое отопление?». «И так каждый год, то холодина, то жара, то включить нужно, то выключить», – подвела итог прениям наблюдательная тюменка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на неделе с 12 по 18 сентября 2022 года будет стоять теплая погода. Очень хочется верить, что это еще не бабье лето, однако по всем признакам это именно оно. Так что рекомендуем горожанам как следует насладиться возможно последними теплыми деньками в этом году.

КСТАТИ

По словам мэра Тюмени Руслана Кухарука, крайний срок подачи тепла устанавливается в соответствии с федеральным законодательством. Среднесуточная температура воздуха не должна превышать 8 градусов по Цельсию в течение пяти дней.