У администрации Тюмени установят качели за 13 млн рублей. Фото - zakupki.gov.ru.

В самом центре Тюмени, а именно недалеко от здания городской администрации, установят большие качели. Они обойдутся бюджету в 13,45 млн рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что договор с подрядчиком заключила служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа областной столицы. Всего планируется установить два арт-объекта – именно так называют качели в закупке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что новый парк в тюменском селе назовут в честь мецената. Первые посетители придут сюда уже в 2022 году.

Тут возведут площадь для отдыха, детскую зону и спортивную площадку с тренажёрами и кортом для занятий мини-футболом и баскетболом. В парке высадят берёзы, липы, ивы, яблони, сирень и гортензии.