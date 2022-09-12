Энергетики направили 10 млн руб. на организацию летнего отдыха для детей. Фото - "Россети Тюмень".

В летний период в санаториях Тюменской области отдохнули 320 детей работников «Россети Тюмень» в возрасте от 7 до 15 лет. На организацию детской оздоровительной кампании в 2022 году энергокомпания направила более 10 млн рублей.

Оздоровительные учреждения приняли первых ребят 17 июля. В течение трех смен по 14 дней дети отдыхали и укрепляли здоровье в санаторно-оздоровительных центрах «Витязь» и «Серебряный бор».

Отметим, что на базе санатория «Витязь» крупнейшая сетевая компания региона организовала для детей энергетическую проектную смену. Помимо активной досуговой программы, энергетики познакомили школьников с историей отрасли, рассказали о принципах планирования и построения карьеры и провели серию занятий по электробезопасности.

Организуемый совместно с профсоюзом летний отдых детей является неотъемлемой частью социальной ответственности «Россети Тюмень». Проект «Энергосмена» помогает детям лучше понять профессию родителей и подготовить их к первым шагам по карьерной траектории со школьной скамьи.