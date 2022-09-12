Основатели «Вайлдберриз» зайдут в Тюмень с многомиллиардным проектом. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области встретился с основателями компании «Вайлдберриз» Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Стало известно, что в областной столице инвестор намерен построить крупный логистический комплекс международного уровня.

– Год назад в Тюмени открылся временный распределительный центр компании общей площадью 4 800 квадратов. Там работают порядка 500 человек. В новый проект инвестор намерен вложить 8 миллиардов рублей, будет создано 5 тысяч новых рабочих мест, – сообщили глава региона.

Он подчеркнул, что местные производители смогут выйти на рынки не только российских регионов, но и таких зарубежных стран, как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Отметим, что на «Вайлберриз» зарегистрировано почти 5 тысяч бизнесменов из Тюменской области. Объем продаж их продукции за 8 месяцев 2022 года составил 2,3 млрд рублей. Это на 193% больше, чем годом ранее.