Тюменец избил мать, которая посоветовала найти работу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 4 Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним обратилась 59-летняя женщина с черепно-мозговой травмой. Полицейские выяснили, что ее избил собственный сын.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее многократно судимого 36-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что в день преступления он выпивал с матерью. Во время застолья между ними произошел словесный конфликт.

– Потерпевшая сделала замечание сыну о том, что он до сих пор не устроился на работу. Словесная ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник настучал кулаками по голове родственницы, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.