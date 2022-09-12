Тюменка выясняет, кто отец ее ребенка, на скандальном ток-шоу. Фото: Вадим Бегун

Жительница села Новая Заимка (Заводоуковский район Тюменской области) выясняет, кто отец ее ребенка, на скандальном ток-шоу «ДНК» на НТВ. Женщина заявляет, что восьмилетний мальчик рожден от любовника, однако взрослый сын мужчины так вовсе не считает. Точки над i они намерены расставить прилюдно – на глазах у телезрителей.

«Восемь лет вдовец из областной столицы общался с ребенком молодой любовницы из вежливости, а теперь ей нужны алименты. Единственный сын мужчины уверен, что любовница отца положила глаз на наследство. Сама мать-одиночка уверяет: она заявила о правах своего сына после того, как узнала, что у любовника появилась другая», – такое сообщение размещено на сайте телеканала под выпуском программы.

Отметим, что герои ток-шоу во время обсуждения несколько раз устраивали потасовки.