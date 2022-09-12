Хлебокомбинат выплатит 350 тысяч рублей лишившейся пальцев тюменке. Фото: архив "КП"

В Тюмени ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» выплатит работнице, которой отрезало пальцы, 350 тысяч рублей. Изначально женщина просила 800 000 за причинение морального вреда.

Инцидент произошел 27 июня 2022 года. В этот день горожанка работала с тестом на предприятии. Она подкатила сосуд, в котором замешивают тесто, под раздатчик дозатора сыпучих компонентов и включила режим разгрузки. В какой-то момент рукав из ткани, надетый на выходное отверстие раздатчика, забился.

Женщина стала трясти трубу, а потом сунула руку, чтобы расчистить уплотнение. Как только это ей удалось, шнек раздатчика, который был заблокирован, заработал. Работнице срезало два пальца, остались раны еще на одном.

– Работодатель установил, что несчастный случай произошел по причине личной неосторожности тестовода: она нарушила требования должностной инструкции, инструкции по охране труда. Проверка отметила и неудовлетворительную организацию работы, мастер смены не обеспечил должный контроль за трудовой дисциплиной, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.