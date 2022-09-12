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Происшествия12 сентября 2022 10:25

Хлебокомбинат выплатит 350 тысяч рублей лишившейся пальцев тюменке

Работодатель выяснил, что несчастный случай произошел по причине личной неосторожности тестовода
Сергей Швецов
Хлебокомбинат выплатит 350 тысяч рублей лишившейся пальцев тюменке.

Хлебокомбинат выплатит 350 тысяч рублей лишившейся пальцев тюменке.

Фото: архив "КП"

В Тюмени ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» выплатит работнице, которой отрезало пальцы, 350 тысяч рублей. Изначально женщина просила 800 000 за причинение морального вреда.

Инцидент произошел 27 июня 2022 года. В этот день горожанка работала с тестом на предприятии. Она подкатила сосуд, в котором замешивают тесто, под раздатчик дозатора сыпучих компонентов и включила режим разгрузки. В какой-то момент рукав из ткани, надетый на выходное отверстие раздатчика, забился.

Женщина стала трясти трубу, а потом сунула руку, чтобы расчистить уплотнение. Как только это ей удалось, шнек раздатчика, который был заблокирован, заработал. Работнице срезало два пальца, остались раны еще на одном.

– Работодатель установил, что несчастный случай произошел по причине личной неосторожности тестовода: она нарушила требования должностной инструкции, инструкции по охране труда. Проверка отметила и неудовлетворительную организацию работы, мастер смены не обеспечил должный контроль за трудовой дисциплиной, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.