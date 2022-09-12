Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 сентября 2022 года: заболели еще 1 066 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 сентября 2022 года увеличилось на 1 066. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 сентября 2022 года увеличилось на 1 066 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 220 477 человек.

По состоянию на 12 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 848 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 35 660 человек, это на 4,4% меньше в сравнении с 11 сентября 2022 года. Выявлено 46 488 новых случаев. Умер за сутки 81 человек.