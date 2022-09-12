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Экономика12 сентября 2022 8:07

Тюменские руководители на 16-м месте в рейтинге уровня реальных зарплат

Больше всего начальники отделов получают в Москве
Сергей Швецов
Тюменские руководители – на 16 месте в рейтинге уровня реальных зарплат.

Тюменские руководители – на 16 месте в рейтинге уровня реальных зарплат.

Фото: Архив "КП"

Тюменские руководители отделов и подразделений в местных компаниях находятся на 16-м месте в рейтинге уровня реальных зарплат. Данные предоставила пресс-служба hh.ru.

Аналитики агентства выяснили, что средняя заработная плата в регионе составляет 82,5 тысячи рублей. Больше всего начальники отделов получают в Москве – 198 тысяч рублей. Далее – Петербург, Приморский край, Свердловская и Московская области.

Также стоит отметить, что в топ-30 из соседей по «матрешке» попал Ханты-Мансийский автономный округ с фактическим доходом руководителей в 77 тысяч рублей.