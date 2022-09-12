На выборах в Тюменской области «Единая Россия» получила 95% мандатов. Об этом сообщил врио председателя областной думы Андрей Артюхов.

По словам секретаря местного отделения «Единой России», выборы в регионе в единый день голосования – 2022 прошли на высоком уровне, нарушений не было. Всего прошли 42 избирательные кампании (100 мандатов).

– Партия провела выборы достойно и получила поддержку жителей. Результат говорит о том, что люди доверяют «Единой России», и мы должны оправдать это доверие, – отметил Андрей Артюхов.

Стало известно, что на дополнительных выборах в Тюменскую областную думу по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2 победу одержал кандидат от «Единой России» Дмитрий Плотников (51,49% голосов). На дополнительных выборах в Тобольскую городскую думу и Ишимскую городскую думу во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от ЕР.