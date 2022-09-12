В Тюмени бомжи атаковали ЖК «Кристалл»: они справляют нужду и угрожают жильцам расправой

В Тюмени бомжи справляют нужду в ЖК «Кристалл» и угрожают жильцам расправой. Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

В Тюмени бездомные атаковали жилой комплекс «Кристалл». Видимо, с наступлением холодов им приходится прятаться по подъездам. Вот только жильцы ЖК такому соседству совсем не рады, так как эти самые личности без определенного места жительства не только прилюдно справляют нужду, но и угрожают расправой, мол, им мешают ночевать в подъездах.

«В ближайшем гипермаркете они безнаказанно ходят, специально трогают грязными руками продукты, едят всё, до чего могут дотянуться. Неоднократно этим людям была предложена помощь в благотворительных центрах, их забирали сотрудники полиции, их выгоняли охранники ЖК с частного охранного предприятия. Мы с соседями патрулируем сами лестничные площадки, так как беспокоимся за жизнь и здоровье жен и детей», – рассказал местный житель в социальных сетях.

По словам мужчины, все их усилия напрасны, так как бомжи всё равно возвращаются на уже насиженные места. Тюменцы переживают, что с наступлением холодов эта ситуация лишь усугубится.

Вот такой комментарий (и ему подобные) появился на просторах Сети: «Это реально кошмарит как и жильцов, так и детей! Они сами не хотят ничего делать со своей жизнью, привыкли жить так, как им удобно!». Конечно, далеко не все так холодно относятся к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: «У каждого человека есть в жизни сложные ситуации, и многие не могут выбраться из них. Вот и попадают в такую рутину. Каждый человек индивидуален, кто-то сильнее морально, кто-то слабее. Мне искренне жаль таких людей, вот и всё».

В пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области сообщили, что специалисты службы «Социальный экспресс» вместе с участковым выехали на место событий. В итоге мужчина и женщина согласились разместиться в социальном центре «Милосердие», где в настоящее время с ними работают. После им предложат различные варианты социальной помощи: временное размещение, горячее питание, содействие в получении медицинского обслуживания, трудоустройстве, социальной реабилитации.

– Обращаем внимание, что любая дальнейшая помощь может быть оказана только при согласии самого человека. В течение лета служба неоднократно выезжала в район ЖК «Кристалл». На момент выезда лица без определенного места жительства не были обнаружены, – отметили в ведомстве.

СПРАВКА «КП»

Если вы стали очевидцем правонарушения, следует обратиться в правоохранительные органы по тел. 112 или 102, дежурная часть УМВД России по г. Тюмени – тел. 291-600. Если человек нуждается в социальной помощи, в Тюмени можно обратиться в службу «Социальный экспресс» по телефону 62-65-62, в других районах и городах Тюменской области – в центры социального обслуживания населения.