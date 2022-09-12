На выборах в Тюменской области проголосовали более 63 тысяч избирателей. Фото: Скриншот с видео

На выборах в Тюменской области проголосовали более 63 тысяч избирателей. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин, отметив, что данные носят предварительный характер.

Так, на дополнительных выборах депутата областной думы действующего созыва по второму одномандатному избирательному округу «Надымский» проголосовали 33 673 человека (28,90%), на выборах в думы Вагайского района – 8 180 человек (53,66%), Ишимского района – 14 732 человека (64,73%).

На дополнительных выборах в Ишимскую городскую думу проголосовали 24,85% избирателей, на дополнительных выборах в Тобольскую городскую думу – 14,86%, на дополнительных выборах в думу Уватского района – 44,56%.

– В единый день голосования прошли 34 избирательных кампании по выборам депутатов представительных органов власти сельских поселений. Наибольшую активность проявили жители Армизонского, Сладковского и Ярковского районов – явка составила 70% и выше, – сообщил Халин.