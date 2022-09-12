В Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров спасли 4 человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров спасли четырех человек. Всего произошло 54 возгорания.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 47 раз. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 28 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. С наступлением холодов увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.