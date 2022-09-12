Синоптики обещают жителям Тюмени заморозки до -5 градусов. Фото: Вадим Бегун

Синоптики обещают жителям Тюмени заморозки. Из-за отрицательных температур есть риск потерять посевы.

Так, по данным местного гидрометцентра, на юге Тюменской области с 14 по 15 сентября 2022 года ночная температура наружного воздуха составит 0...-5 градусов.

– В связи с этим повышается вероятность повреждения или даже гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях, – передает единый центр оперативного реагирования областной столицы.