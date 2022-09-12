Тоболяк не смог отстоять позицию в споре и пырнул оппонента ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска из больницы поступила информация, что к ним с проникающим ранением брюшной полости привезли 43-летнего местного жителя. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что между потерпевшим и его знакомым во время распития алкоголя произошел конфликт.

– Не найдя аргументов для отстаивания своей позиции, злоумышленник ударил собутыльника ножом в живот. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оперативники задержали неоднократно судимого безработного тоболяка 1985 года рождения. Вину свою гражданин признал полностью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящий момент фигурант задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.