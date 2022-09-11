Тюменская ГИБДД усилила проверку водителей на нарушение правил перевозки детей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменская ГИБДД проверит водителей на нарушение правил перевозки детей. В начале нового учебного года перевозка детей-пассажиров в автомобилях под особым контролем полиции.

Проверки проходят у школ, детских садов и поликлиник. Цель - чтобы дети перевозились в безопасности. Как сообщили в Госавтоинспекции, каждый 19-й юный пассажир, ставший в этом году участником ДТП в Тюменской области, находился в автомобиле без специального удерживающего устройства. С начала года в Тюмени произошло 119 ДТП с участием детей-пассажиров, два ребенка погибли и 144 ранены.

Сотрудники ГИБДД проведут беседу с родителями в детских поликлиниках, мастер-классы по выбору и установке детских автокресел в женских консультациях, а также торговых центрах.

По информации ведомства, почти семь тысяч водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Большинство из них – родители юных пассажиров.