В Тюмени наградили инициативную молодежь, которая выиграла гранты на федеральных конкурсах

Фото: Правительство Тюменской области

В Тюмени состоялось мероприятие с участием инициативной молодежи юга Тюменской области, которая выиграла гранты на всероссийских федеральных конкурсах и помогла в организации региональной площадки форума «УТРО».

На встрече власти отметили победителей грантового конкурса форума «УТРО» и второго сезона конкурса Фонда культурных инициатив и организаторов площадки форума от Тюменской области «Урал.Вовлеченные сообщества».

- Молодежная политика - это особая отрасль. Если мы говорим про эффективную и доверительную коммуникацию с активистами и сообществами, то важно не только поддерживать, обучать лидеров, но и награждать их. На данных встречах мы можем поблагодарить ребят за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к делу, рассказать об их достижениях в кругу единомышленников, - отметил врио начальника управления молодежной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Молодые люди получили благодарственные письма, а также брендированный мерч региона. Кроме того, гости поучаствовали в квизе с вопросами о регионе, лидерах молодежных сообществ и молодежных пространствах.