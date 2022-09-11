В Уватском районе планируют реализовать производство стройматериалов, придорожный сервис и открыть торговый центр

Фото: глава Уватского района Вячеслав Елизаров

В Уватском районе планируют реализовать производство стройматериалов, придорожный сервис и торговый центр. Проекты, представлены местными предпринимателями, получили экспертную поддержку рабочей группы по улучшению инвестклимата Уватского района, сообщил в Telegram-канале глава районной администрации Вячеслав Елизаров.

- Рассмотрели три инвестиционных проекта: строительство торгового комплекса и кулинарии в Увате, производство термопанелей, каменных обоев и клинкерного кирпича в Ивановке и строительство придорожного сервиса с рыболовным магазином в Демьянском, - отметил глава Уватского района.

Он добавил, что на заседании эксперты наметили варианты решений по обозначенным предпринимателями проблемам - потребность в земельном участке, финансировании и содействие при подключении электроэнергии.

Все три бизнеса добавят в реестр инвестиционных проектов Тюменской области для последующего их сопровождения администрацией района.