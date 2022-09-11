Четыре тысячи вопросов задали жители в августе в ЦУР Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Четыре тысячи вопросов задали тюменцы в августе в Центр управления регионом Тюменской области. Специалисты зафиксировали больше 2 тысяч сообщений органам власти от жителей региона в соцсетях и примерно такое же количество вопросов на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Самыми популярными темами стали благоустройство и дороги. Также тюменцев интересовали вопросы ЖКХ, образования и здравоохранения. Жители региона предлагали благоустроить общественные пространства, сообщали о неисправном освещении и подтоплении на дорогах, а также о некачественном содержании многоквартирных домов.

Тюменцы интересовались подготовкой школ и детских садов к учебному году. А также жители региона интересовались, как записаться к врачам и узким специалистам.

- В августе актуальной для жителей региона стала тема образования. Абитуриенты интересовались приказами о зачислении, а родители школьников тем, что ждет их детей в этом учебном году. Также тюменцы предлагали построить новые детские сады и школы, - рассказал руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев.