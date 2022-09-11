Тюменцам рассказали, что изменить в питании, чтобы похудеть Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как питаться, чтобы похудеть, советы дали в издании «Тюменская область сегодня».

Как советуют эксперты в этой области, питаться нужно не менее трех раз в сутки. При этом важно контролировать объем порций. Нельзя есть слишком поздно – последний прием пищи за три часа до сна. От любимых продуктов не нужно отказываться, но важно лишь пересмотреть этот список: что-то заменить, что-то минимизировать и отрегулировать водный баланс. Так как запреты могут привезти к срывам, что вернет все килограммы и даже больше.

Специалисты говорят, что каждый день нельзя есть сладкое и нельзя часто употреблять алкоголь, особенно пиво, а еще сладкие газировки.

– Добавочный или добавленный сахар стоит минимизировать. Это тот сахар, который мы добавляем при приготовлении пищи в чай, кофе, дополнительные сладости и т.д. Фрукты, овощи тоже содержат сахар, но там помимо него есть пищевые волокна, полезные вещества. В конфетах же только жир и сахар – пользы ноль, – отмечает эксперт.

Стоит заменить жирные: свинину, копчености, переработанное мясо (колбасы, сосиски) на нежареное мясо: курицу и индейку.

Вода активирует обмен веществ, поэтому 30 мл на кг массы тела в сутки воды нужно употреблять. Причем это не морсы и чаи. Это просто вода.