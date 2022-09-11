В Тюмени недалеко от школы сгорел автомобиль Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 11 сентября, в Тюмени сгорел автомобиль. Это произошло недалеко от школы №65. Жители ближайших домов, ставшие очевидцами пожара, поделились видео в социальных сетях.

– Сообщение о пожаре поступило в 11:54. Горел автомобиль рядом с домом 118 на улице Широтной. На место тушения привлекались шесть человек и две единицы техники. Пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания автомобиля и сумму нанесенного ущерба.

Напомним, в Тюмени сразу семеро человек отравились угарным газом из-за неисправного котла. К счастью, никто не пострадал.