В Тюменской области за год подорожали услуги зарубежного туризма и увеличился объем платных Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области за год подорожали услуги зарубежного туризма и увеличился объем платных услуг. Такую информацию приводит Тюменьстат.

В Тюменской области растет рынок платных услуг. Так, объем платных услуг увеличился на 12 миллиардов рублей. В январе-июле 2022 года их предоставлено на общую сумму 84 млрд 011,8 млн рублей. А за за тот же период прошлого года – на 76 млрд 092,2 млн рублей.

Стоит отметить, что в первом квартале объем превышал 11 млрд рублей, а с апреля по июль – стабильно более 12 млрд рублей, хотя в прошлом году эту отметку удалось преодолеть только в декабре.

Услуги зарубежного туризма в Тюменской области дают самый высокий прирост. По сравнению с июлем прошлого года, они подорожали на 63,2%. Кроме того, на 15,3% выросли в цене бытовые услуги, а на 12,9% - услуги культуры, на 12% - услуги пассажирского транспорта, на 11,1% - медицинские услуги.