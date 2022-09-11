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Здоровье11 сентября 2022 10:03

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 сентября 2022 года: заболели 1 038 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 сентября 2022 года
Виктория Терина
Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 сентября 2022 года: заболели 1 038 человек

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 11 сентября 2022 года: заболели 1 038 человек

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 038 человек. С начала периода количество заболевших достигло 219 411.

При этом в больницы региона госпитализировано 36 человек, скончался - ноль. Всего с начала пандемии умерли 4 344 человека.

В России выявлено 52 829 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 185. Всего в стране зарегистрирован 20 066 610 случай. Скончались - 86 человек.